Новый год-2022 в Казани: расписание выступлений петербургского «Упсала-Цирка»

Первое выступление состоится 28 декабря в 15:00 на бульваре «Ак Чэчэклэр». Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно расписание выступлений петербургского «Упсала-Цирка» в Казани. Профессиональные циркачи вместе с подростками из групп социального риска выступят перед горожанами с новогодней программой шесть раз.

Так, первое выступление состоится во вторник, 28 декабря, в 15:00 на бульваре «Ак Чэчэклэр», второе - в тот же день, но в 19:00 и в парке имени Горького. 29 декабря циркачи будут устраивать шоу в парке «Крылья Советов» (в 15:00) и рядом с крытой частью экстрим-парка УРАМ (в 19:00).

Последние выступления «Упсала-Цирка» в Казани состоятся в четверг, 30 декабря, в парке имени Урицкого (15:00) и Горкинско-Ометьевском лесу (19:00).

Напомним, ранее мы публиковали программу праздничных мероприятий, которые будут проходить в новогодние дни в Казани.

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