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Общество27 декабря 2021 13:27

В Казани неизвестные сломали скульптуру «Су Анасы» на улице Баумана

Власти города намерены обратиться в полицию, чтобы найти вандалов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Причиненный ущерб не позволяет восстановить объект в ближайшее время. Фото: Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани

Причиненный ущерб не позволяет восстановить объект в ближайшее время. Фото: Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани

В минувшие выходные неизвестные сломали скульптуру «Су Анасы» на улице Баумана в Казани. Причиненный ущерб не позволяет восстановить объект в ближайшее время, а потому он будет возвращен подрядчиком на место не раньше весны 2022 года, сообщают в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Власти планируют обратиться в полицию, чтобы найти вандалов. Свидетелей преступления просят позвонить по телефону 8 (843) 294-83-82.