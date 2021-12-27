В Казани неизвестные сломали скульптуру «Су Анасы» на улице Баумана

Причиненный ущерб не позволяет восстановить объект в ближайшее время. Фото: Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани

В минувшие выходные неизвестные сломали скульптуру «Су Анасы» на улице Баумана в Казани. Причиненный ущерб не позволяет восстановить объект в ближайшее время, а потому он будет возвращен подрядчиком на место не раньше весны 2022 года, сообщают в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Власти планируют обратиться в полицию, чтобы найти вандалов. Свидетелей преступления просят позвонить по телефону 8 (843) 294-83-82.