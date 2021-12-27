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Общество27 декабря 2021 13:04

Минниханов поздравил фигуристку Камилу Валиеву с победой на Чемпионате России 2022

Девушка родилась в Казани, но еще в детстве с родителями переехала в Москве
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Глава республики пожелал спортсменке энергии, крепкого здоровья, удачи и счастья.

Глава республики пожелал спортсменке энергии, крепкого здоровья, удачи и счастья.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Президент Татарстана поздравил уроженку Казани, фигуристку Камилу Валиеву с победой на Чемпионате России 2022. Телеграмму глава республики направил в адрес московского Центра спорта и образования «Самбо-70».

- Несмотря на свою юность, ты уже демонстрируешь настоящие чемпионские качества - сильный, бойцовский характер, большое мастерство, мощную целеустремлённость. И твоё уверенное, виртуозное выступление, по праву принесшее тебе победу на прошедшем турнире, не оставляет сомнений в том, что впереди тебя ждёт яркая и успешная спортивная карьера, - заметил в телеграмме к спортсменке Рустам Минниханов.

После он заметил, что республика гордится талантливой и неординарной землячкой и желает ей энергии, крепкого здоровья, удачи и счастья.