После истории со спиленным крестом замглавы Актанышского района может лишиться должности

Ранее президент Татарстана обвинил местных чиновников в халатности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что депутаты Актанышского райсовета рассмотрят вопрос о досрочной отставке замглавы района Райхан Галимяновой. Заседание назначено на среду, 29 декабря, сообщили в районной администрации.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов обвинил местных чиновников в халатности после того, как неизвестные спилили православный крест на кладбище.

- Подобное явление для республики недопустимо! Глава района несет личную ответственность за ситуацию. Случившееся требует самого тщательного расследования, а виновных, совершивших вандализм нужно наказать по всей строгости закона, - заявил тогда Минниханов.- Татарстан всегда был и остается местом, где с равным уважением относятся к представителям всех религий. Задача органов власти всех уровней в своей работе строго следовать этому принципу.