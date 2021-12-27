Президент Татарстана назвал причины роста цен на жилье в Казани

На стоимости квартир также сказалось подорожание стройматериалов. Фото: Александр ГЛУЗ

Президент Татарстана Рустам Минниханов объяснил ситуацию с ростом цен на жилье в Казани. По словам главы республики, из-за того, что во время пандемии COVID-19 мигранты некоторое время не могли покинуть своих стран, подрядчикам пришлось нанимать на работу местных специалистов, которые требовали более высокую зарплату. Это вместе с подорожавшими стройматериалами и сказалось на стоимости квартир в городе.

Минниханов признал существование проблемы покупки жилья для ряда категорий граждан. Он заявил о необходимости отыскать способы поддержки тех, кто нуждается в квартире, в том числе молодых семей.