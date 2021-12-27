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Общество27 декабря 2021 11:02

Минниханов прокомментировал принятие закона, отменяющего должность президента региона

По его словам, власти республики будут соблюдать закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Глава республики напомнил о необходимости слушать друг друга. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Глава республики напомнил о необходимости слушать друг друга. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов высказался насчет принятия в России закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который, среди прочего, запрещает руководителям регионов именоваться иначе чем «главами». В разговоре с журналистами он заметил, что власти республики не были против документа и будут его соблюдать.

Однако, по словам Минниханова, правки депутатов Госсовета Татарстана, которые те направляли в Госдуму, не были приняты во внимание. Он отметил, что важно уметь слушать друг друга.

Напомним, ранее Госсовет Татарстана не поддержал документ, заметив, что он нарушает принципы федеративного государства. Большинство из отправленных депутатами республики поправок были отклонены, в том числе та, что касалась переименования должности президента республики.