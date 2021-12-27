Эксперты АПК начали бесплатно консультировать аграриев через сервис Своё Фермерство

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В экосистеме Россельхозбанка Своё Фермерство появился новый сервис для фермеров – «Агроконсультант». С его помощью аграрии могут получать персональные квалифицированные консультации от преподавателей Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева. Эксперты готовы консультировать удаленно с помощью телеграмма, а в случае необходимости – связываться лично.

Воспользоваться сервисом можно в экосистеме Своё Фермерство, выбрав раздел «Агроконсультант». На странице сервиса пользователь найдет подробное описание тем для консультирования и процедуры обращения. Кроме того, пользователям доступен видео-обзор сервиса с участием экспертов Тимирязевский академии.

На вопросы фермеров отвечают доктора биологических и сельскохозяйственных наук, профессора кафедр почвоведения, геологии и ландшафтоведения; агрономической, биологической химии и радиологии; защиты растений; овощеводства; растениеводства и луговых экосистем; плодоводства; виноградарства и виноделия.

Сейчас эксперты смогут помочь в решении проблем в таких предметных областях, как «почвы», «агрохимия» (удобрения, защита растений), «плодовые», «овощные» и «зерновые» культуры. Так, пользователь может узнать, где купить семенной картофель, как избавиться от вредителей на участке, каковы основные причины остановки роста малины – и это лишь некоторые примеры вопросов, на которые эксперты дали ответы первым пользователям сервиса.

Пользователю сервиса достаточно задать свой вопрос и оставить контактные данные для обратной связи. В зависимости от сложности и специфики случая пользователю могут быть заданы уточняющие вопросы. Время ожидания ответа может составить от 1 до 3 дней, так как для максимально качественного ответа требуется детальная проработка вопроса.

- Мы уверены, что сервис откроет пользователям новые горизонты. Существенная проблема для фермеров и небольших хозяйств - найти квалифицированного человека на разовые консультации. Именно эту проблему и решает сервис «Агроконсультант». В ближайшем будущем мы планируем расширить перечень тематик, по которым осуществляется консультирование и привлечь еще больше специалистов для качественной помощи фермерам, - говорит директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Одними из первых протестировали возможности удаленного консультирования фермеров Любовь и Михаил Козыревы, владельцы КФХ «Сад на Истре». Они отметили, что им бывает непросто раздобыть в интернете достоверную информацию о том, как лучше выращивать ягоду, являющейся основной культурой в их хозяйстве. «В интернете слишком много противоречивых мнений по вполне конкретным вопросам, а в чате «Агроконсультанта» отвечают эксперты, которые разбираются в данной теме», - резюмировали фермеры.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.