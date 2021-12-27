Введение блокираторов колес машин без номеров на треть освободило парковки Казани

Большинство горожан положительно оценили такой способ борьбы с нарушителями. Фото: пресс-служба мэрии Казани

Блокировка колес автомобилей со скрытыми или снятыми номерами на муниципальных парковках Казани на 30% увеличила количество свободных мест и на 25% - сбор платы за стоянку. Такие цифры на еженедельной планерке в исполкоме назвал мэр города Ильсур Метшин.

Градоначальник также отметил, что большинство водителей положительно оценили такое нововведение. Ведь колеса машин без номеров блокируют не для лишнего сбора денег, а для борьбы с автовладельцами не уважающими других.

Напомним, по последним данным в отношении водителей, скрывающих номера своих авто на парковках столицы Татарстана было возбуждено 29 административных дел.