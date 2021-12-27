За одни сутки в Татарстане выявили 100 новых случаев коронавируса

В этот раз госпитализация понадобилась 38 заболевшим. Фото: Олег УКЛАДОВ

В республике за прошедшие сутки было зарегистрировано 100 новых случаев заражения коронавирусом, при этом все они являются контактными, сообщили 27 декабря в Минздраве Татарстана.

- В этот раз госпитализация понадобилась 38 заболевшим, остальные 62 пациента будут лечиться на дому, - также отметили в ведомстве.

Согласно данным Минздрава Татарстана, за указанные сутки в республике больше всего новых случаев заражения выявили в Казани – 50 инфицированных, и в Набережных Челнах – 14 случаев.

Всего же в регионе за все время коронавирус был обнаружен у 42 360 человек, 35 975 из которых, в том числе и 110 пациентов за минувшие сутки, уже выздоровели, а 1 416 скончались в результате болезни.