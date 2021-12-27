После смерти двух человек на улице Шоссейная в Казани возбуждено уголовное дело

Тела 53-летней женщины и 48-летнего мужчины с признаками отравления угарным газом были обнаружены накануне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По факту гибели двух человек в квартире одного из домов на улице Шоссейная в Казани возбуждено уголовное дело. Неустановленное пока лицо подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, тела 53-летней женщины и 48-летнего мужчины с признаками отравления угарным газом были обнаружены накануне. Их 27-летний сосед был госпитализирован.

- Расследование взято на контроль в прокуратуре, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.