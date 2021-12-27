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Происшествия27 декабря 2021 8:51

После смерти двух человек на улице Шоссейная в Казани возбуждено уголовное дело

Неустановленное пока лицо подозревают в причинении смерти по неосторожности
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Тела 53-летней женщины и 48-летнего мужчины с признаками отравления угарным газом были обнаружены накануне.

Тела 53-летней женщины и 48-летнего мужчины с признаками отравления угарным газом были обнаружены накануне.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По факту гибели двух человек в квартире одного из домов на улице Шоссейная в Казани возбуждено уголовное дело. Неустановленное пока лицо подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, тела 53-летней женщины и 48-летнего мужчины с признаками отравления угарным газом были обнаружены накануне. Их 27-летний сосед был госпитализирован.

- Расследование взято на контроль в прокуратуре, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.