Чувашская энергосбытовая компания подписала Соглашения о сотрудничестве с Правительством Чувашии

Фото: предоставлено пресс-службой

Чувашская энергосбытовая компания (группа компаний Трансэнергопром) подписала Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Министерством промышленности и энергетики Чувашской Республики, Министерством физической культуры и спорта, Министерством природных ресурсов и экологии. Это поможет республике повысить энергоэффективность, улучшить экологию и развить корпоративный спорт. Мероприятие с участием глав ведомств состоялось в Доме Правительства.

Фото: предоставлено пресс-службой

В этом году компания компания Трансэнергопром приобрела 100% акций Чувашской энергосбытовой компании и взяла на себя ответственность управления ЧЭСК, став гарантом ее успешного развития.

- Динамичное развитие компании невозможно представить без поддержки со стороны Правительства и профильных министерств. Мы благодарим вас за поддержку и инициативу подписания столь важных Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, - отметила генеральный директор Трансэнергопром Елена Климашевская в своём выступлении.

В рамках соглашения с Министерством промышленности и энергетики Чувашской Республики будут решены вопросы применения энергоэффективных технологий, стимулирования рационализаторских разработок и их последующее внедрение, развития очных и дистанционных способов обслуживания клиентов путем создания единых расчетно-информационных центров, цифровизации бизнес-процессов в целях взаимодействия между всеми субъектами электроэнергетики, а также реализации мероприятий по декарбонизации производственных процессов и сохранению экологического баланса.

Как отметила генеральный директор Трансэнергопром Елена Климашевская, сейчас в тренде ESG-повестка.

- Мы понимаем, что роль бизнеса в борьбе за экологию крайне велика, и нам нужно всем вместе начинать бороться за ее оздоровление. Направление на экологичность проходит красной нитью в работе всех наших компаний, поэтому мы активно прорабатываем вопросы замены бумажных квитанций на электронные, а также другие проекты, в том числе экологичный электрический транспорт, - сказала она.

Министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов подтвердил, что с Чувашской энергосбытовой компанией ведомство связывает проведение совместных экологических мероприятий, таких как посадка деревьев, очистка берегов рек и озер, благоустройство родников Чувашии.

- Приятно, что компания планирует запустить акцию по замене бумажных квитанций на электронные. Отметив бумажные платежи, компания спасет тысячи деревьев. А в следующем году купит саженцы и высадит аллею в городе Чебоксары и в муниципалитетах, где находятся межрайонные отделения компании. Такие инициативы нужны, и я думаю, будут поддержаны населением. Уверен, что подписание соглашения укрепит наше сотрудничество и совместные экологические проекты получат новый импульс в развитии, - сказал он.

Основное направление Соглашения с Министерством физической культуры и спорта связано с приобщением жителей Чувашии к систематическим занятиям физической культурой. Отметим, в Чувашской энергосбытовой компанией работа в данном направлении уже ведется: проводятся зимние и летние Спартакиады ЧЭСК, хоккейные турниры ко Дню энергетика, работники компании участвуют в онлайн-соревнованиях Vmarafone, проводимых при поддержке Минэнерго России.

- Очень рад, что мы сегодня подписываем с вами соглашение по развитию корпоративного спорта. Вы первые. Уверен, что, следуя вашему примеру, мы заключим подобные соглашения с крупными предприятиями и у нас будут очень интересные совместные спортивные мероприятия и спартакиады, – сказал министр спорта Василия Петров.

В преддверии Нового года подписание такого стратегически важного документа является большим стимулом для плодотворной работы в грядущем году. Генеральный директор Трансэнргопром Елена Климашевская пожелала всем совместной результативной работы, все участники мероприятия поздравили друг друга с наступающими праздниками, пожелали крепкого здоровья и энергии для воплощения всех амбициозных планов.