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Общество27 декабря 2021 8:18

Камеры в автобусах Казани начнут фиксировать нарушения ПДД на остановках

Также они будут помогать в выялении нарушителей на полосах общественного движения
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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«Паркон-А» автоматически передает информацию о нарушениях ПДД автоинспекторам. Фото: Ассоциация АТП Татарстана

«Паркон-А» автоматически передает информацию о нарушениях ПДД автоинспекторам. Фото: Ассоциация АТП Татарстана

В понедельник, 27 декабря, в ряде казанских автобусов начала работать система фотовидеофиксации «Паркон-А». С ее помощью планируется бороться с нарушителями правил дорожного движения на полосах и остановках общественного транспорта, сообщает Ассоциация АТП Татарстана.

«Паркон-А» автоматически передает информацию о нарушениях ПДД в центр фотовидеофиксации при Госавтоинспекции республики. Автобусы города продолжат оборудовать такой системой и в 2022 году.