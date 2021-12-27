Региональную дорогу Сорочьи Горы – Шали в Татарстане превратят в федеральную

Речь идет о коридоре Шали – Бавлы, включающий указанный 40-километровый участок региональной дороги. Фото: Александр ГЛУЗ

В Татарстане рассматривается вопрос перевода региональной дороги Сорочьи Горы – Шали в статус федерального значения. Речь идет о коридоре Шали – Бавлы, включающий указанный 40-километровый участок региональной дороги.

Эта автодорога соединяет трассу М7 «Волга» и Казань – Оренбург. В настоящее время идет работа по оформлению земельных участков. Позже начнется процесс рассмотрения документов для приема-передачи данного участка дороги, рассказал в интервью для «Татар-информ» начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

Он также заявил, что весь процесс планируется завершить в июне 2022 года.