В Бугульме двое детей отравились угарным газом

Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Бугульмы запустила проверку по информации об отравлении угарным газом двух детей в квартире дома на улице Калинина. Восьмилетний мальчик и его четырехлетняя сестра были госпитализированы накануне поздно вечером.

Во время инцидента родители детей были дома, но не пострадали.

- На момент проверки, внутридомовое газовое оборудование находилось в исправном состоянии, утечки газа не обнаружено, - говорят в пресс-службе надзорного ведомства.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.