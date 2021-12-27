В квартире на улице Шоссейной в Казани обнаружены тела мужчины и женщины

Прокуратура Кировского района города начала проверку по факту произошедшего. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером в воскресенье, 26 декабря, в квартире одного из домов на улице Шоссейной в Казани были обнаружены тела 53-летней женщины и 48-летнего мужчины. Медики выявили у них признаки отравления угарным газом. 27-летний сосед пары был госпитализирован.

Прокуратура Кировского района города начала проверку по факту произошедшего. Надзорным ведомством устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, а также проверит исполнение законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.

- В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, - замечают в пресс-службе прокуратуры Татарстана.