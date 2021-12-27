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Происшествия27 декабря 2021 4:57

Глава Минздрва Татарстана доставил в больницу пострадавшую в ДТП женщину

Марат Садыков проезжал мимо, когда легковушка столкнулась с автобусом
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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ДТП, свидетелем которого стал министр, произошло накануне на трассе Казань – Оренбург.

ДТП, свидетелем которого стал министр, произошло накануне на трассе Казань – Оренбург.

На трассе Казань – Оренбург произошла авария с участием автобуса и легковушки, в которой пострадала водитель последней. Со слов очевидцев, помощь женщине оказал глава Минздрава Татарстана Марат Садыков, который проезжал мимо ДТП.

Министр вышел из машины, осмотрел пострадавшую и увез ее в больницу, сообщает «Татар-информ».

Состояние женщины стабильное, близкое к средней степени тяжести. Ее поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии. В ближайшие дни она будет переведена в палату, заверили в пресс-службе РКБ республики.

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