Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 декабря 2021 4:48

Строительство автотрассы Москва – Казань стало дороже на 200 миллиардов рублей

Стоимость увеличилась в том числе из-за подорожания металла и роста зарплат рабочим
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
К удорожанию привело и увеличение протяженности трассы на 15 километров.

К удорожанию привело и увеличение протяженности трассы на 15 километров.

Фото: Александр ГЛУЗ

На возведение скоростной трассы Москва – Казань потратят на 200 миллиардов рублей больше, чем планировалось. Первоначальная сумма расходов в 623 миллиарда рублей увеличилась из-за роста ряда показателей, в частности, стоимости металла и роста зарплат рабочим, сообщил в интервью «Ведомостям» вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он объяснил, что из-за удорожания металла исходный бюджет пришлось увеличить на 30 миллиардов рублей. Также увеличение зарплат строителям добавило еще 46 миллиардов рублей.

Помимо этого, протяженность трассы увеличилась на 15 километров. Такое решение принято для соединения скоростной дороги с трассой М7 «Волга» рядом с Казанью и продолжения строительства в сторону Екатеринбурга. В маршруте трассы найдены карстовые породы, что всегда увеличивает стоимость работ, отметил вице-премьер.