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Общество26 декабря 2021 15:54

В Татарстане ожидается небольшой снег и похолодание до -25

На дорогах сохранится гололедица
Инзиля ШАКИРОВА
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Жителям республики рекомендуется одеваться многослойно при выходе на улицу.

Жителям республики рекомендуется одеваться многослойно при выходе на улицу.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Ночью и утром в понедельник, 27 декабря, в Татарстане ожидается от -14 до -19 градусов, при прояснениях до -25. Днем, в свою очередь, будет от -10 до -15 градусов. На дорогах сохранится гололедица, местами возможен небольшой снег, сообщает местный Гидрометцентр.

Жителям республики рекомендуется одеваться многослойно при выходе на улицу: носить теплые стельки и шерстяные носки, варежки, головные уборы, шарфы и активно двигаться.