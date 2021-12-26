В Татарстане ожидается небольшой снег и похолодание до -25

Жителям республики рекомендуется одеваться многослойно при выходе на улицу. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Ночью и утром в понедельник, 27 декабря, в Татарстане ожидается от -14 до -19 градусов, при прояснениях до -25. Днем, в свою очередь, будет от -10 до -15 градусов. На дорогах сохранится гололедица, местами возможен небольшой снег, сообщает местный Гидрометцентр.

Жителям республики рекомендуется одеваться многослойно при выходе на улицу: носить теплые стельки и шерстяные носки, варежки, головные уборы, шарфы и активно двигаться.