Скончались еще шесть зараженных COVID-19 татарстанцев

Жертвами вируса стали трое мужчин и столько же женщин.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В воскресенье, 26 декабря, Минздрав Татарстана сообщил еще о шести летальных случаях коронавируса в регионе. Очередными жертвами инфекции стали трое мужчин в возрасте 68, 72 и 47 лет и три женщины в возрасте 65, 75 и 88 лет.
- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - говорят в ведомстве.
Таким образом, с начала пандемии в республике скончались 1 416 зараженных COVID-19 человек.