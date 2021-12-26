Скончались еще шесть зараженных COVID-19 татарстанцев

Жертвами вируса стали трое мужчин и столько же женщин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 26 декабря, Минздрав Татарстана сообщил еще о шести летальных случаях коронавируса в регионе. Очередными жертвами инфекции стали трое мужчин в возрасте 68, 72 и 47 лет и три женщины в возрасте 65, 75 и 88 лет.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - говорят в ведомстве.

Таким образом, с начала пандемии в республике скончались 1 416 зараженных COVID-19 человек.