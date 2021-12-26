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Спорт26 декабря 2021 13:43

«Ак Барс» продлил контракт с Кириллом Адамчуком и Дмитрием Кагарлицким

Новые соглашения будут действовать до конца сезона 2023/24
Инзиля ШАКИРОВА
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Адамчук выступает за команды системы «Ак Барса» с перерывами с 2015 года, а Кагарлицкий –лучший бомбардир команды с 30 набранными очками в 41-й игре. Фото: ak-bars.ru

Адамчук выступает за команды системы «Ак Барса» с перерывами с 2015 года, а Кагарлицкий –лучший бомбардир команды с 30 набранными очками в 41-й игре. Фото: ak-bars.ru

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» продлил контракт с двумя игроками команды. Так, до конца сезона 2023/24 в составе остаются защитник Кирилл Адамчук и нападающий Дмитрий Кагарлицкий.

Адамчук выступает за команды системы «Ак Барса» с перерывами с 2015 года. В текущем сезоне хоккеист принял участие в 39 матчах и отличился тремя результативными передачами. Защитник входит в семёрку лучших игроков лиги по количеству силовых приёмов (101), сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Кагарлицкий присоединился к «барсам» в мае 2021 года. В текущем сезоне он – лучший бомбардир команды с 30 набранными очками в 41-й игре.