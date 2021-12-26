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Здоровье26 декабря 2021 9:48

В Татарстане выявили 98 зараженных коронавирусом за сутки

Большинство последних инфицированных - жители Казани
Инзиля ШАКИРОВА
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Госпитализация накануне потребовалась 45 больным, остальные 53 получают лечение на дому.

Госпитализация накануне потребовалась 45 больным, остальные 53 получают лечение на дому.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала пандемии в Татарстане выявлено 42 260 случая COVID-19, в том числе 98 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (35 человек) и Нижнекамского района (10). Госпитализация накануне потребовалась 45 больным, остальные 53 получают лечение на дому, сообщает в воскресенье, 26 декабря, Минздрав республики.

По последним данным 35 865 ранее инфицированный татарстанец выздоровел, 1 410 - скончались.