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Общество26 декабря 2021 10:46

Казанский бар закрылся из-за многочисленных штрафов и долгов

Хозяева сообщили об остановке деятельности заведения в социальных сетях
Инзиля ШАКИРОВА
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Бар уже штрафовали на 30 тысяч за административное нарушение.

Бар уже штрафовали на 30 тысяч за административное нарушение.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один из казанских баров на улице Чернышевского объявил о своем закрытии из-за множества штрафов и долгов, сообщили хозяева заведения в социальных сетях.

Ранее бар уже штрафовали за работу после полуночи и закрывали. Заведение должно было выплатить 30 тысяч рублей за административное нарушение, после чего хозяева бара сообщили, что новый режим работы стал для них «режимом выживания», и решили закрыть заведение.