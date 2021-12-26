Казанский бар закрылся из-за многочисленных штрафов и долгов

Бар уже штрафовали на 30 тысяч за административное нарушение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один из казанских баров на улице Чернышевского объявил о своем закрытии из-за множества штрафов и долгов, сообщили хозяева заведения в социальных сетях.

Ранее бар уже штрафовали за работу после полуночи и закрывали. Заведение должно было выплатить 30 тысяч рублей за административное нарушение, после чего хозяева бара сообщили, что новый режим работы стал для них «режимом выживания», и решили закрыть заведение.