27 декабря в Казани откроется каток на «Черном озере»

Праздничная программа в день открытия продлится с 18:00 до 21:00. Фото: Михаил ФРОЛОВ

27 декабря в казанском парке «Черное озеро» состоится праздничное открытие катка. Хедлайнерами мероприятия станут казанская группа «Оммаж», DJ Timur Ptahin и исполнитель из Казахстана, автор песен и саунд-продюсер Мади Токтаров, известный под псевдонимом M’Dee, сообщает пресс-служба мэрии города.

Праздничная программа в день открытия продлится с 18:00 до 21:00. Вход на лед будет бесплатным. Те, у кого нет коньков, смогут воспользоваться прокатом.