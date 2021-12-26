Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 декабря 2021 11:46

27 декабря в Казани откроется каток на «Черном озере»

Хедлайнером мероприятия станет M’Dee, исполнитель из Казахстана
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Праздничная программа в день открытия продлится с 18:00 до 21:00.

Праздничная программа в день открытия продлится с 18:00 до 21:00.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

27 декабря в казанском парке «Черное озеро» состоится праздничное открытие катка. Хедлайнерами мероприятия станут казанская группа «Оммаж», DJ Timur Ptahin и исполнитель из Казахстана, автор песен и саунд-продюсер Мади Токтаров, известный под псевдонимом M’Dee, сообщает пресс-служба мэрии города.

Праздничная программа в день открытия продлится с 18:00 до 21:00. Вход на лед будет бесплатным. Те, у кого нет коньков, смогут воспользоваться прокатом.