После отравления угарным газом пяти человек в Казани возбудили уголовное дело

Людям стало плохо в частном доме на улице Поперечно-Кукушкинская в Казани.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По факту отравления пяти человек угарным газом в Казани возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
Напомним, вечером в субботу, 25 декабря, в "скорую" поступило сообщение о том, что пяти людям стало плохо в частном доме на улице Поперечно-Кукушкинская в Казани. Прибывшие на место медики диагностировали у трех женщин и двух девочек, одна из которых - новорожденная, отравление угарным газом.
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