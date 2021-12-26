Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 декабря 2021 8:14

В Казани из-за метели на улицах города перестали работать светофоры

Из-за этого на дорогах случился транспортный коллапс
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Транспортный коллапс случился из-за сильной метели, обрушившейся на город.

Транспортный коллапс случился из-за сильной метели, обрушившейся на город.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани из-за обрушившейся на город метели перестали работать светофоры сразу на нескольких улицах, из-за чего там случился транспортный коллапс, сообщают пользователи социальных сетей.

Так, на пересечении улиц Достоевского и Вишневского сломался светофор, поэтому машинам приходилось самостоятельно разъезжаться на оживленном участке дороги.

На улице Нигматуллина казанцы засняли, как светофор вместе с дорожным знаком упали на проезжую часть.

На улице Нигматуллина казанцы засняли, как светофор вместе с дорожным знаком упали на проезжую часть.

Фото: СОЦСЕТИ