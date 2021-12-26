В Казани из-за метели на улицах города перестали работать светофоры

Транспортный коллапс случился из-за сильной метели, обрушившейся на город.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Казани из-за обрушившейся на город метели перестали работать светофоры сразу на нескольких улицах, из-за чего там случился транспортный коллапс, сообщают пользователи социальных сетей.
Так, на пересечении улиц Достоевского и Вишневского сломался светофор, поэтому машинам приходилось самостоятельно разъезжаться на оживленном участке дороги.
На улице Нигматуллина казанцы засняли, как светофор вместе с дорожным знаком упали на проезжую часть.
Фото: СОЦСЕТИ