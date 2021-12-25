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Происшествия25 декабря 2021 20:20

В Казань пять человек, в том числе дети, отравились угарным газом в частном доме

Госпитализация потребовалась двум людям, в том числе новорожденной девочке
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Причина происшествия устанавливается.

Причина происшествия устанавливается.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в субботу, 25 декабря, в "скорую" поступило сообщение о том, что пяти людям стало плохо в частном доме на улице Поперечно-Кукушкинская в Казани. Прибывшие на место медики диагностировали у трех женщин и двух девочек, одна из которых - новорожденная, отравление угарным газом.

Среди отравившихся девочка, которой нет еще и года (средняя степень отравления), 18-летняя девушка с ребенком (легкая степень), 46-летняя (легкая степень), 14-летняя школьница (легкая степень) и 22-летняя девушка (легкая степень). Госпитализация потребовалась двум первым, сообщает МЧС Татарстана.

Причина происшествия устанавливается.