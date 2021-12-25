Из-за метели в Марий Эл легковушка попала под грузовик

ДТП произошло на 76 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 18:30 в субботу, 25 декабря, на 76 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» в Волжском районе столкнулись легковушка и грузовик. По предварительным данным, водитель первого авто выехал на встречную полосу, где из-за метели не увидел второй машины.

В результате аварии пострадал водитель и пассажирка легковушки.

- Напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД в сложных погодных условиях. Необходимо контролировать скорость движения, чтобы четко ориентироваться в расположении на проезжей части. По возможности отмените дальние поездки, - говорят в Госавтоинспекции Марий Эл.