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Здоровье25 декабря 2021 15:57

Скончались еще пять зараженных COVID-19 татарстанцев

Число летальных случаев вируса в республике достигло 1 410
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Очередными жертвами инфекции стали трое мужчин и две женщины.

Очередными жертвами инфекции стали трое мужчин и две женщины.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 25 декабря, Минздрав Татарстана сообщил еще о пяти летальных случаях коронавируса в регионе. Очередными жертвами инфекции стали трое мужчин в возрасте от 68 до 76 лет и две женщины в возрасте 87 и 70 лет соответственно.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - говорят в ведомстве.

Таким образом, с начала пандемии в республике скончались 1 410 зараженных COVID-19 человек.