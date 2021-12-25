Скончались еще пять зараженных COVID-19 татарстанцев

Очередными жертвами инфекции стали трое мужчин и две женщины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 25 декабря, Минздрав Татарстана сообщил еще о пяти летальных случаях коронавируса в регионе. Очередными жертвами инфекции стали трое мужчин в возрасте от 68 до 76 лет и две женщины в возрасте 87 и 70 лет соответственно.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - говорят в ведомстве.

Таким образом, с начала пандемии в республике скончались 1 410 зараженных COVID-19 человек.