Чтобы добиться коллективного иммунитета в регионе нужно привить 2,4 миллиона человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По последним данным, план по вакцинации от COVID-19 в Татарстане выполнен почти на 92%. Первый компонент вакцины от вируса получили 2,3 миллиона местных жителей, второй - 1,9 миллиона. По словам заместителя премьер-министра республики Лейлы Фазлеевой, граждан не стали стимулировать деньгами, потому что подобное некорректно.

- В Татарстане не принимались меры такого порядка, чтобы вакцинация не покупалась рублем. За вакцинацию никто денег не берет, то есть и платить за это – некорректно, - заявила она в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым».

Отметим, что для того, чтобы добиться коллективного иммунитета и выполнить план по вакцинации в регионе нужно привить 2,4 миллиона человек.