Минниханов попросил корректно разъяснять населению необходимость вакцинации от COVID-19

Минниханов лично извинился за слова Рустема Нуриева. Фото: пресс-служба президента Татарстана

После того, как глава Елабуги Рустем Нуриев на эмоциях назвал непривитых от COVID-19 пенсионеров врагами президент Татарстана Рустам Минниахнов заявил о необходимости разъяснять населению о важности вакцинации максимально корректно, не допуская никаких перегибов и оскорблений.

- Я убедительно прошу людей, ответственных на местах за вакцинацию, делать свою работу разумно и очень взвешенно. Я осуждаю то, что произошло в Елабуге. Я переговорил с нашим коллегой, он осознал свой поступок, официально извинился. Я сам хочу извиниться перед взрослым населением за то, что произошло, - сказал глава республики на традиционном совещании в Доме правительства региона.

Минниханов отметил, что 85% смертельных случаев от коронавируса приходится на людей старшего поколения, но объяснять это пенсионерам также нужно аккуратно и вежливо.