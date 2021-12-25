В Татарстане вновь выявили более 100 зараженных коронавирусом за сутки

Госпитализация накануне потребовалась 39 больным. Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала пандемии в Татарстане выявлено 42 162 случая COVID-19, в том числе 102 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (30 человек) и Набережных Челнов (22). Госпитализация накануне потребовалась 39 больным, сообщает в субботу, 25 декабря, Минздрав республики.

По последним данным 35 691 ранее инфицированный татарстанец выздоровел, 1 405 - скончались. Первый компонент вакцины от вируса в регионе сделали 2 280 389 человек, второй - 1 860 112.