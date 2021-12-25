Жительницу Ульяновской области подозревают в краже имущества из дома сестры

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница села Каргино Вешкаймского района обратилась в полицию с заявлением о краже из ее дома имущества на общую сумму порядка 60 тысяч рублей. Вскоре по подозрению в преступлении была задержана ранее судимая сестра пострадавшей.

- Предварительно установлено, что задержанная, проникла в чужое жилище, после чего договорилась с пунктом приема лома о вывозе различного имущества, принадлежащего якобы ей, - сообщают в УМВД РФ по Ульяновской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.