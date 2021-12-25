В Казани на водителей, скрывающих номера с авто на парковках, возбуждено 29 дел

Всего же с 22 декабря на нарушителей правил пользования парковками было составлено 38 проколов об административном правонарушении. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С начала действия в Казани новой меры воздействия на нарушителей правил пользования парковками - установки блокираторов на колеса до выяснения личности владельца авто - было составлено 38 проколов об административном правонарушении и возбуждено 29 дел.

За это же время были похищены два блокиратора, один из которых был найден сломанным недалеко от парковки. На данный момент личность обоих злоумышленников установлена, сообщают в Комитете по транспорту города.