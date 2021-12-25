В Казани мать насмерть придавила своего новорожденного ребенка

Трагедия произошла в одном из домов в районе станции метро "Аметьево". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в одном из казанских домов в районе станции метро "Аметьево" произошла трагедия. Женщина уснула, пока кормила новорожденного ребенка грудью, вследствие чего насмерть придавила его.

По данным "Татарстан-24", 30-летняя мать была пьяна. На место оперативно прибыли полицейские и медики. В доме помимо женщины находились ее нетрезвые друзья.

Вероятнее всего, в ближайшее время в отношении горожанки будет возбуждено уголовное дело. Прокуратура Вахитовского района уже организовала проверку информации о гибели ребенка.

- Надзорное ведомство выясняет причины и обстоятельства случившегося, в том числе благополучие семьи и надлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, - сообщают правоохранители.