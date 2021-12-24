Минниханов принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»

Акция прошла в рамках заседания Госсовета республики. Фото: president.tatarstan.ru

Глава Татарстана принял участие в благотворительной акции «Елка желаний», которая прошла в пятницу, 24 декабря, в рамках заседания Госсовета республики.

Так, Минниханов снял с ёлки открытки с желаниями троих детей. Он исполнит мечту 9-летнего Олега, который увлекается строительства и мечтает побывать на заводе по производству пеноблоков, и 10-летнего Камиля, мечтающего побывать в роли танкиста. Третье желание глава республики исполнит для 15-летней Екатерины из Казани, которой для учебы необходим ноутбук.