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Происшествия24 декабря 2021 17:28

В татарстанскую колонию пытались доставить наркотики в замороженном курином мясе

Вес обнаруженного вещества составил почти 300 грамм
Инзиля ШАКИРОВА
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Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России по республике проводит оперативно-розыскные мероприятия. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Татарстану

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России по республике проводит оперативно-розыскные мероприятия. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Татарстану

В брикетах замороженных тушек бройлеров, доставленных для питания в исправительную колонию №19 УФСИН России по Татарстану, обнаружили и изъяли свертки с наркотическим веществом. Туда пытались передать гашиш общей массой 274, 9 грамма, сообщает пресс-служба УФСИН России по Татарстану.

Сейчас Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России по республике проводит оперативно-розыскные мероприятия для установки лиц, причастных к доставке наркотиков в колонию.