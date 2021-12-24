В татарстанскую колонию пытались доставить наркотики в замороженном курином мясе

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России по республике проводит оперативно-розыскные мероприятия. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Татарстану

В брикетах замороженных тушек бройлеров, доставленных для питания в исправительную колонию №19 УФСИН России по Татарстану, обнаружили и изъяли свертки с наркотическим веществом. Туда пытались передать гашиш общей массой 274, 9 грамма, сообщает пресс-служба УФСИН России по Татарстану.

Сейчас Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России по республике проводит оперативно-розыскные мероприятия для установки лиц, причастных к доставке наркотиков в колонию.