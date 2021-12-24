Минниханов раскритиковал мэра Елабуги, назвавшего непривитых пенсионеров врагами

По словам президента Татарстана, в регионе организована планомерная работа по адекватному разъяснению гражданам важности вакцинации. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил о недопустимости высказываний, которые позволил себе мэр Елабуги Рустем Нуриев. На закрытом совещании местного оперштаба по борьбе с COVID-19 градоначальник назвал непривитых пенсионеров врагами. Он также заявил, что прежде чем "раздавать деньги" пожилым людям нужно проверять наличие у них QR-кодов о вакцинации.

Позже Нуриев извинился за свои резкие и эмоциональные высказывания. По его словам, они были продиктованы исключительно тревогой за жителей Елабуги.

- Для меня лично, как мэра Елабуги, вопрос защиты людей от коронавируса – самый важный и актуальный сегодня. Особенно когда речь идет о жизни и здоровье старшего поколения. Мы прилагаем всевозможные усилия чтобы остановить эту заразу, - заметил градоначальник после того, как его слова о "пенсионерах-врагах" начали появляться в СМИ.

Минниханов, в свою очередь, отметил, что в республике организована планомерная работа по разъяснению местным гражданам важности вакцинации, и другие методы, включая произошедший инцидент, неприемлемы.

- В Татарстане всегда с благодарностью относятся к подвигам ветеранов. Это наш святой долг. И мы со всей ответственностью будем и дальше продолжать окружать их заботой и неизменным вниманием. То, что высказал глава Елабужского района – недопустимо и заслуживает самого жесткого осуждения, - констатировал президент Татарстана.