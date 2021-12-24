В Татарстане ожидаются метель, снежные заносы и похолодание до -27 градусов

Из-за сильных порывов ветра в республике объявили штормовое предупреждение. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Ночью и утром в субботу, 25 декабря, в Татарстане ожидается от -16 до -21 градусов, при прояснениях до -27. Днем, в свою очередь, будет от -6 до -11 градусов, на востоке - до -14. Местами в республике возможны метель и снежные заносы, на дорогах сохранится гололедица, сообщает местный Гидрометцентр.

Водителям напоминают об осторожности при движении на автомобиле в условиях ухудшения погоды. Следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Обязательно нужно пристегиваться ремнями безопасности, а детей до семи лет перевозить в детских креслах, сообщает Госавтоинспекция МВД Татарстана.

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