В 2022 году власти Казани купят 50 электробусов

Машины будут приобретены у ПАО "КАМАЗ". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году власти Казани намерены приобрести у ПАО "КАМАЗ" 50 электробусов, чтобы в будущем запустить их на городские маршруты. Соответствующую идею развития общественного транспорта столицы Татарстана поддержал мэр Ильсур Метшин.

В разговоре с журналистами градоначальник отметил, что то, как скоро новый транспорт начнет возить казанцев, зависит от выделения средств из федерального бюджета, которыми планируется покрыть часть его стоимости. Сейчас ведутся соответствующие переговоры.