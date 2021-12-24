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Общество24 декабря 2021 15:32

В 2022 году власти Казани купят 50 электробусов

То, как скоро новый транспорт начнет возить горожан, зависит от выделения средств из федерального бюджета
Авторы (2):
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Инзиля ШАКИРОВА
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Машины будут приобретены у ПАО "КАМАЗ".

Машины будут приобретены у ПАО "КАМАЗ".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году власти Казани намерены приобрести у ПАО "КАМАЗ" 50 электробусов, чтобы в будущем запустить их на городские маршруты. Соответствующую идею развития общественного транспорта столицы Татарстана поддержал мэр Ильсур Метшин.

В разговоре с журналистами градоначальник отметил, что то, как скоро новый транспорт начнет возить казанцев, зависит от выделения средств из федерального бюджета, которыми планируется покрыть часть его стоимости. Сейчас ведутся соответствующие переговоры.