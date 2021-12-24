Директора завода металлоконструкций в Татарстане обвиняют в сокрытии денег предприятия

В ходе предварительного расследования на имущество обвиняемого наложен арест. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Директора ООО «Завод металлоконструкций Набережные Челны» обвиняют в сокрытии шести миллионов рублей, которые должны были пойти на оплату долгов по налогам и страховым взносам. В ближайшее время уголовное дело будет передано в городской суд.

По версии следствия, в период с марта по август 2020 года 61-летний руководитель предприятия, желая скрыть средства, произвел расчеты с тремя контрагентами векселем на сумму более 15,8 миллиона рублей.

- В ходе предварительного расследования на имущество обвиняемого наложен арест, - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.