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Происшествия24 декабря 2021 14:22

Директора завода металлоконструкций в Татарстане обвиняют в сокрытии денег предприятия

В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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В ходе предварительного расследования на имущество обвиняемого наложен арест.

В ходе предварительного расследования на имущество обвиняемого наложен арест.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Директора ООО «Завод металлоконструкций Набережные Челны» обвиняют в сокрытии шести миллионов рублей, которые должны были пойти на оплату долгов по налогам и страховым взносам. В ближайшее время уголовное дело будет передано в городской суд.

По версии следствия, в период с марта по август 2020 года 61-летний руководитель предприятия, желая скрыть средства, произвел расчеты с тремя контрагентами векселем на сумму более 15,8 миллиона рублей.

- В ходе предварительного расследования на имущество обвиняемого наложен арест, - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.