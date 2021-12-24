Татарстанец обманывал людей при помощи телефона, сим-карта которого принадлежала его супруге

Свою вину подозреваемый признал полностью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Бугульминского района обнаружили в соцсетях объявление, связанное с незаконной продаже электронных сертификатов. Правоохранители связались с продавцом и, представляясь покупателями, выяснили номер банковской карты, которую тот использовал для мошенничества.

- Оперативники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что на данную банковскую карту поступило несколько переводов от граждан. Сумма денежных средств варьировалась от 3,5 до 12 тысяч рублей. Собрав денежные средства с граждан, подозреваемый избавился от сотового телефона, использованном им при мошеннических действиях, - сообщают в МВД по Татарстану.

Банковская карта оказалась зарегистрирована на третье лицо, а вот сим-карта в телефоне мошенника - на его супругу.

Подозреваемым в преступлении оказался 30-летний житель Бугульмы. Свою вину мужчина признал. Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание за которое - лишение свободы на пять лет.