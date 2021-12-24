Авторскому светскому мероприятию познавательного характера «Утренний кофе с Юлианой Петровой» исполнился 1 год! За этот год гости смогли узнать много интересного, Юлиана приглашала разных спикеров – специалистов и экспертов в сфере науки, искусства, философии, спорта и бизнеса. Известные истины и новые идеи были в центре внимания и обсуждения.

День рождения «Утреннего кофе» отмечали в новом ресторане «Happy people», где для каждого гостя созданы комфортные условия для полноценного отдыха, а разнообразное меню радует размером порций и приятными ценами. Традиционная кухня и модные блюда позволяют учесть вкусы как взрослых, так и маленьких гостей.

На юбилейном мероприятии говорили о юморе, как о важнейшем инструменте поддержания настроения в наше сложное время. Основным спикером выступила социальный психолог Инна Городецкая, которая рассказала о природе юмора, об отношении к нему с древнейших времен и до наших дней у разных народов. Инна смогла убедить гостей в том, что юмор помогает бороться со страхом и снижает пафос, показывает возможности, многовариантность, многомерность решений. Продолжили обсуждать эту тему с человеком, для которого юмор стал профессией - с Ришатом Гималтдиновым - вице-чемпионом Высшей лиги КВН в составе сборной команды КВН «Четыре Татарина», выступление которого проходило в активном взаимодействии с гостями. Особое значение юмора для формирования лица человека раскрыла антиэйдж тренер, специалист по скульптурному моделированию лица Юлиана Черевина.

У «Утреннего кофе» много друзей, ставших постоянными партнерами. Компания АО «Татспиртпром» не раз знакомила с новинками своей продукции и в эту встречу презентовала «живое» пиво Schlosskeller Unfiltered. Постоянный партнер компания «Вода Сестрица» радует гостей вкусной водой, лимонадами и холодным чаем. Дизайнер Дина Куприянова «Dva gvozdya» - порадовала гостей украшениями ручной работы.

Фотосопровождение мероприятия осуществляла Индира Гайнетдинова , экспресс-макияж гостей от визажиста Регины Разиной, оформление подарков и вся полиграфическая продукция была представлена рекламно-полиграфической компанией «АВС КОЛОР».

«Утренней кофе с Юлианой Петровой» продолжается! Автор мероприятия выразила благодарность постоянным участникам, вручила благодарственные письма спикерам и партнерам, поздравила с новым годом и пригласила всех на новую встречу!