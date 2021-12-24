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Общество24 декабря 2021 12:49

Госсовет Татарстана поддержал законопроект о местном самоуправлении

Документ, среди прочего, предполагает наделение глав регионов правом самостоятельно отбирать кандидатов в мэры
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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«За» проголосовали 78 депутатов, еще восемь - воздержались.

«За» проголосовали 78 депутатов, еще восемь - воздержались.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Госсовет Татарстана поддержал федеральный законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». «За» проголосовали 78 депутатов, еще восемь - воздержались.

Заметим, что речь идет о законопроекте, который, среди прочего, предполагает наделение глав регионов России правом самостоятельно отбирать кандидатов в мэры и так же снимать их с должности. Вместе с тем в документе говорится об упразднении сельских и городских поселений и переход к одноуровневой системе местного самоуправления.