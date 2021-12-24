Во время задержания мужчина обругал полицейских нецензурной бранью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

32-летнего жителя Набережных Челнов подозревают в покушении на убийство соседей и оскорблении полицейских. По версии следствия, мужчина распивал алкоголь в одной из комнат общежития на улице Комарова и слушал громкую музыку, из-за чего между ним и другими жильцами - 57-летним мужчиной и его 42-летней сожительницей - произошел конфликт.

В ходе ссоры подозреваемый взял нож и ударил им обоих соседей в грудь, предполагают следователи. Во время задержания он обругал правоохранителей нецензурной бранью.

- Следует отметить, что в 2020 году подозреваемый освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство отца, - сообщают в пресс-службе следственного управления СКР по Татарстану.