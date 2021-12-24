В 2021 году средняя зарплата сотрудников "КАМАЗа" увеличилась на четверть

Соцпакет работников предприятия вырос на 21% и составил 33 тысячи рублей на одного сотрудника. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Средняя заработная плата на ПАО "КАМАЗ" за 11 месяцев текущего года составила 50 тысяч 989 рублей, что на 22% больше, чем годом ранее. Основные сотрудники предприятия стали получать больше на 24%, вспомогательный персонал, а также руководители, специалисты и служащие – на 20%, сообщили на итоговой пресс-конференции автогиганта.

Соцпакет работников завода при этом вырос на 21% и составил 33 тысячи рублей на одного сотрудника.