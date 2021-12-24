В Татарстане эпидпорог по гриппу превышен на 35%

Компоненты вакцины от гриппа поступили в Татарстан не в том количестве и не в то время, в которых ожидалось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане ситуация с гриппом хуже, чем с коронавирусом. Если в последнее время уровень заболеваемости COVID-19 снизился, то в случае с гриппом показатели не падают. Эпидемиологический порог по нему в республике превышен на 35%, сообщила замглавы местного Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Она также заявила, что компоненты вакцины от гриппа поступили в регион не в том количестве и не в то время, в которых ожидалось. В связи с этим привили только 26% местного населения.

По последним данным, в Татарстане всего выявлено 272 случая гриппа, 118 из которых – за минувшую неделю.