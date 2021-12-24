Школьник из Казани установил мировой рекорд в семиборье

Рекордных показателей спортсмен добился на Всероссийских соревнованиях по многоборьям в Кемерове. Фото: пресс-служба мэрии Казани

Ранэль Шафиков из Казани установил мировой рекорд в семиборье среди юношей U18. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Атлетика» набрал 5 910 очков на Всероссийских соревнованиях по многоборью в Кемерове.

Дистанцию в 60 метров парень пробежал за 6,79 секунды, дистанцию в 60 метров с барьерами - за 7,75 секунды, дистанцию в 1000 метров - за 2 минуты 59 секунд. В длину Ранэль прыгнул на 7,10 метра, в высоту - на 1,91 метра, в высоту с шестом - на пять метров. Пятикилограммовое ядро спортсмен толкнул на 14,53 метра.

Предыдущий мировой рекорд в семиборье принадлежал эстонцу Гансу-Кристиану Хаузенбергу (5 873 очков), рекорд России - Артему Макаренко (5 606 очков).