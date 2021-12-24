Число случаев COVID-19 в Татарстане перевалило за 42 тысячи

35 497 ранее инфицированных татарстанцев выздоровели, 1 401 - скончался. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала пандемии в Татарстане выявлено 42 060 случаев COVID-19, в том числе 97 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (57 человек). Госпитализация накануне потребовалась 49 больным, сообщает в пятницу, 24 декабря, Минздрав республики.

По последним данным, 35 497 ранее инфицированных татарстанцев выздоровели, 1 401 - скончался. Первый компонент вакцины от вируса в регионе сделали 2 275 162 человека, второй - 1 859 785. Повторно привились 126 225 местных жителей.