В Казани вместе с центральной елкой откроется зимний фестиваль «КышДаКар-фест»

Гости и жители Казани смогут посетить фестиваль до 13 января 2022 года. Фото: kzn.ru

В пятницу, 24 декабря, в Казани вместе с центральной городской елкой откроется ежегодный зимний фестиваль «КышДаКар-фест». Он также разместится у Центра семьи "Казан". Горожане смогут поучаствовать в мастер-классах, приобрести блюда национальной кухни, новогодние подарки и другие изделия ручной работы.

24 декабря площадка фестиваля будет работать с 16:00 до 22:00. 25 и 26 декабря – с 10:00 до 22:00, а с 27 по 30 декабря – с 16:00 до 22:00.

31 декабря фестиваль можно посетить с 10:00 и до 3:00 1 января. С 1 по 9 января 2022 года «КышДаКар-фест» примет посетителей с 10:00 до 22:00, с 10 по 13 января – с 16:00 до 22:00.