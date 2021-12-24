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Общество24 декабря 2021 10:12

В Казани вместе с центральной елкой откроется зимний фестиваль «КышДаКар-фест»

В нем примут участие известные заведения общепита, ремесленники, фермеры и изготовители сувенирной продукции
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Гости и жители Казани смогут посетить фестиваль до 13 января 2022 года. Фото: kzn.ru

Гости и жители Казани смогут посетить фестиваль до 13 января 2022 года. Фото: kzn.ru

В пятницу, 24 декабря, в Казани вместе с центральной городской елкой откроется ежегодный зимний фестиваль «КышДаКар-фест». Он также разместится у Центра семьи "Казан". Горожане смогут поучаствовать в мастер-классах, приобрести блюда национальной кухни, новогодние подарки и другие изделия ручной работы.

24 декабря площадка фестиваля будет работать с 16:00 до 22:00. 25 и 26 декабря – с 10:00 до 22:00, а с 27 по 30 декабря – с 16:00 до 22:00.

31 декабря фестиваль можно посетить с 10:00 и до 3:00 1 января. С 1 по 9 января 2022 года «КышДаКар-фест» примет посетителей с 10:00 до 22:00, с 10 по 13 января – с 16:00 до 22:00.