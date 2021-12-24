25 декабря в Казани пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Приобрести свежие овощи и фермерскую продукцию можно будет с 6:00 до 12:00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 25 декабря, на 15 площадках Казани будут организованы сельскохозяйственные ярмарки. Приобрести свежие овощи и фермерскую продукцию там можно будет с 6:00 до 12:00. Ярмарки будут организованы по следующим адресам:

улица Аграрная, 2;

улица Липатова, 7;

улица Шамиля Усманова, 1;

улица Рихарда Зорге, 66 корп.1;

улица Юлиуса Фучика, 72;

улица Беломорская, 69;

улица Дементьева, 7;

улица Ленинградская, 27;

улица Татарстан, 53;

улица Чехова, 2;

улица Батыршина, 20;

улица Краснокошайская, 150/2;

улица Революционная, 12;

проспект Ямашева, 71а;

улица Лаврентьева, 10;

парковка ТЦ "Радужный" в поселке Осиново.