25 декабря в Казани пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Приобрести свежие овощи и фермерскую продукцию можно будет с 6:00 до 12:00.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В субботу, 25 декабря, на 15 площадках Казани будут организованы сельскохозяйственные ярмарки. Приобрести свежие овощи и фермерскую продукцию там можно будет с 6:00 до 12:00. Ярмарки будут организованы по следующим адресам:
улица Аграрная, 2;
улица Липатова, 7;
улица Шамиля Усманова, 1;
улица Рихарда Зорге, 66 корп.1;
улица Юлиуса Фучика, 72;
улица Беломорская, 69;
улица Дементьева, 7;
улица Ленинградская, 27;
улица Татарстан, 53;
улица Чехова, 2;
улица Батыршина, 20;
улица Краснокошайская, 150/2;
улица Революционная, 12;
проспект Ямашева, 71а;
улица Лаврентьева, 10;
парковка ТЦ "Радужный" в поселке Осиново.